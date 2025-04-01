Forbes включил в рейтинг миллиардеров 15 новых россиян

Богатейшим среди соотечественников журнал назвал основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, состояние которого оценивается в 28,7 млрд долларов.

На втором месте в списке основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (28,6 млрд долларов), на третьем месте — глава правления ««НОВАТЭКа»» Леонид Михельсон (28,4 млрд долларов).

Отмечается, что впервые за последние пять лет в перечень богатейших россиян вошли основатель фармкомпании «Фармасинтез» Викрам Пуния; гендиректор «Эльгауголь» Александр Исаев; унаследовавшая состояние умершего супруга бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган; учредители холдинга «Мираторг» братья-близнецы Александр и Виктор Линники; основатель 1С Борис Нуралиев; владелица группы «Алькор и Ко» Татьяна Володина.