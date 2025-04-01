Cостояние богатейших россиян резко выросло

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала 2025 года на $11,572 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов заработал $3,91 млрд, его состояние составило $17,1 млрд, а состояние российского сенатора Сулеймана Керимова возросло на $2,3 млрд, до $9,34 млрд.

Наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин - его состояние уменьшилось на $2,38 млрд, до $23,4 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, в который включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.