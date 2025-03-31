Бизнес режиссера Никиты Михалкова увеличил прибыль почти на 20 млн рублей

Компания режиссера Никиты Михалкова увеличила прибыль почти на 20 миллионов рублей за прошедший год. Это выяснила "Газета.Ru". Прибыль ООО "Бесогон" составила 49 миллионов 598 тысяч рублей за 2024 год, что на 19 миллионов 211 тысяч больше, чем за 2023-й. В том году фирма заработала 30 миллионов 387 тысяч рублей. Компания получила выручку в размере 89 миллионов 51 тысячи рублей за 2024 год, а за 2023-й – 63 миллионов 308 тысяч рублей. Основной вид деятельности ООО "Бесогон" — это производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. В марте 2025 года Telegram-канал "Звездач" сообщал, что у ювелирной компании режиссера Никиты Михалкова нашли долг перед Федеральной налоговой службой в размере 16 млн рублей. Михалков является одним из учредителей ООО "Челпром-Даймонд", он владеет долей в предприятии в размере 10%. До этого компания подавала заявление о своем банкротстве в Арбитражный суд Челябинской области, в настоящее время идет процесс ее ликвидации. Представители компании не комментировали сообщения о долгах.

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