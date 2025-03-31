ФАС проверит обоснованность роста цен на макароны Barilla

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует осуществить проверку повышения цен на макароны Barilla. Ведомство направило «Барилла Рус» соответствующий запрос в связи с информацией в СМИ о планируемом увеличении стоимости продукции, говорится на его сайте.

Так, компании должна будет предоставить информацию об объемах производства, реализации и ввозе товара на территорию РФ, средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и калькуляции затрат с января 2024 года.

«Служба проанализирует обоснованность повышения компанией оптово-отпускных цен на макаронную продукцию», — отмечается в сообщении.

О том, что фирма готовится к повышению цен, сообщал «Коммерсант». Газета писала, что итальянский производитель сообщил торговым сетям о росте стоимости макаронных изделий, которые импортируются из-за рубежа. С 1 марта стоимость таких товаров увеличится на 15–30%, подчеркивало издание.

Минсельхоз РФ отметил, что «ценовая ситуация в этом сегменте в настоящее время стабильна». Там добавили, что рынок макаронных изделий в России характеризуется высокой степенью локализации.