Раскрыты убытки «Почты России»

В 2024 году чистый убыток «Почты России» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил 20,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании.

Там заявили, что при росте выручки «Почта России» по-прежнему находится под давлением внеоперационных факторов, таких как санкции и стоимость обслуживания долга на фоне роста ключевой ставки Центрального банка РФ. Проценты к уплате по кредитам в прошлом году увеличились до 16,7 млрд рублей.

По данным «Почты России», ее общая выручка по итогам прошлого года составила 219 млрд рублей при 212 млрд рублей в 2023 году (рост на 3%).

В пресс-службе также рассказали, что компания продолжает работать над внутренней эффективностью. Производительность труда по итогам прошлого года выросла почти на 17%. «Почта России» сдержала рост расходов на уровне ниже инфляции. Таких результатов удалось добиться «благодаря масштабной оптимизации процессов, внедрению новых технологических решений и автоматизации ключевых операций», добавили в пресс-службе.

19 марта глава «Почты России» Михаил Волков заявил, что почти 90% IT-инфраструктуры компании «дышит на ладан».

Также он отметил, что 55% транспорта компании находится «за сроками полезного использования».