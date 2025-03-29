Бренд нижнего белья Victoria's Secret, ушедший из России, может снова начать работу в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

По данным агентства, бренд подал заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака 24 и 25 марта.

В качестве заявителя в документах указан «Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент». Фирма планирует производить и продавать в России нижнее белье, спортивную одежду, косметические средства и ряд других товаров.

В Россию вернулась первая иностранная компания

Напомним, что бренд Victoria's Secret приостановил работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России в марте 2022 года.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что обратно на российский рынок «могут пустить не все ушедшие компании».

По его словам, в страну позволят вернуться только тем концернам, в товарах которых Россия заинтересована.