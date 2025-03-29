Трамп поставил ультиматум французским компаниям

Газета Figaro сообщает, что американское посольство отправило различным французским фирмам письмо, в котором содержится требование отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества.

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Американцы потребовали от французских компаний, работающих с правительством США, заполнить формуляр с подтверждением соответствия американским законам, направленным против программ разнообразия и равенства. На это компаниям отводится только пять дней. Посольство США намекнуло, что это важно для решений о платежах.

Глава Минфина Франции Эрик Ломбар намерен в связи с этим напомнить коллегам в правительстве США о несовпадении ценностей Парижа и Вашингтона.

При этом в посольстве США французским журналистам не подтвердили факт отправки письма, но отметили, что изучают тысячи зарубежных контрактов.