Российские компании почти погасили миллиардный долг перед Финляндией

Российские компании практически полностью погасили кредиты, оформленные под гарантии финского государственного экспортно-кредитного агентства Finnvera. Об этом сообщает Yle.

Согласно данным Finnvera, на февраль 2022 года сумма задолженности составляла около €1 млрд, однако к настоящему моменту она снизилась до €64 млн. Глава отдела работы с крупными корпоративными клиентами компании Юсси Хаарасилта подчеркнул, что агентство удовлетворено таким прогрессом, хотя процесс полного погашения еще не завершен. По его словам, эффективное управление рисками позволило изначально сотрудничать с финансово устойчивыми компаниями, которые сохранили платежеспособность даже в условиях санкций.

Хаарасилта отметил, что российские компании, работающие на международных рынках, заинтересованы в выполнении своих финансовых обязательств, поскольку это влияет на их дальнейшие перспективы в привлечении финансирования.

В Finnvera положительно оценили возврат средств, хотя и подчеркнули, что подобные процессы «могут занимать длительное время». Агентство специализируется на кредитовании крупных компаний, преимущественно в сферах телекоммуникаций, судостроения и лесного хозяйства. Yle не уточняет, какие именно компании брали кредиты, но подчеркивает, что многие из них так или иначе связаны с российскими государственными структурами.

В октябре гендиректор Finnvera Паули Хейккиля сообщил, что агентство занималось кредитованием крупных российских проектов, связанных с судостроительной и лесной отраслью.

До этого сообщалось, что финские власти готовят корректировки в законодательство, с помощью которых можно будет упростить процедуру конфискации жилья у граждан РФ, которые не в состоянии оплатить коммунальные платежи. Согласно информации Yle, в Юго-Восточной и Восточной Финляндии порядка 1 тыс. жилищных кооперативов столкнулись с трудностями из-за долгов российских акционеров.