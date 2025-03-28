Суд отказал в праве на использование брендов сети OBI в России

Арбитражный суд Москвы признал законным расторжение немецкой компанией OBI GmbH, бывшим владельцем сети строительных гипермаркетов OBI в России, лицензионных договоров на использование своих товарных знаков в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Инстанция отклонила иск бывших юрлиц сети — подмосковного ООО «Сделай своими руками», петербургского ООО «Сделай своими руками Северо-Запад», а также ООО «Сделай своими руками Казань», просивших признать отказ немецкой компании в брендах незаконным. В материале отмечается, что также было отклонено и требование истцов к Роспатенту о признании незаконной регистрации ведомством расторжения договоров.

Серия товарных знаков, ставших предметом разбирательства, была зарегистрирована немецкой OBI в России более десяти лет назад. В июне 2023-го компания отозвала лицензии на их использование, расторгнув соглашения. Суд согласился с доводами о том, что указание на частую смену состава участников компаний-истцов и неоплату ими лицензионного сбора является основанием для принятого ответчиком решения.

Работавшая в России с 2003 года OBI вышла из бизнеса в 2022-м. После того, как магазины вновь были открыты, сообщалось, что их переименуют. В августе 2023-го «Ведомости» писали, что работать они могут начать под брендом Domus, что связывали с условиями договоренностей с компанией из ФРГ.