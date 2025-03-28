В Кремле рассказали о требовании РФ снять санкции с Россельхозбанка

Требование России снять санкции с Россельхозбанка известно на Западе, новизны в нем нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее на сайте администрации президента РФ появилось сообщение о результатах встречи представителей России и США в Эр-Рияде. В тексте говорится, что стороны согласились обеспечить выполнение Черноморской инициативы. Она направлена на обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

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Однако эти договоренности вступят в силу только после выполнения ряда условий, включая снятие ограничений с Россельхозбанка.