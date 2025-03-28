Telegram-канал Mash сообщает, что южнокорейская компания Samsung начала массово набирать сотрудников на предприятия и склады в Московской и Калужской областях. По данным Mash, речь идет о вакансиях операторов-сборщиков техники, комплектовщиков, инспекторов по контролю качества и операторов автоматической линии.

По информации Telegram-канала, сотрудников на зарплаты от 35 до 50 тысяч рублей ищут ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» и «Самсунг СДС Рус». Mash отмечает, что на производствах этих компаний «кипит работа».

СМИ писали, что на фоне улучшения геополитической ситуации зарубежные бренды начали разрабатывать планы по возвращению в Россию. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказывал порталу Autonews, что самым простым стало бы возвращение Hyundai и Kia. По его мнению, у этих компаний есть соответствующее желание, а у российского рынка - потребность в авто корейских марок.

Из России уходит люксовый бренд одежды

Также эксперты предполагают, что первыми на рынок РФ попробуют вернуться американские компании - Coca-Cola, Apple, Microsoft, Johnson & Johnson, Nike, Ford и другие.