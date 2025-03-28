Оценена возможность возвращения в Россию Visa и Mastercard

Несмотря на некоторые изменения в мировой конъюнктуре, а также ряд заявлений официальных лиц, ожидать скорого возвращения в Россию международных платежных систем (МПС) Visa и Mastercard не стоит, считают аналитики.

«Возвращение привычных международных платежных систем VISA и MasterCard может произойти на новых условиях — как технических, так и финансовых. В настоящее время рынок безналичных расчетов ведется АО НСПК, с которой взаимодействуют все банки страны. Вероятнее всего, возвращающиеся системы смогут взаимодействовать непосредственно с НСПК, а банки будут выпускать и обслуживать карты через ее инфраструктуру, которая полностью соответствует российскому законодательству и требованиям регуляторов. Это будет самым быстрым решением с технологической точки зрения», — считает директор департамента платежных карт «Ингосстрах Банка» Сергей Плисканос.

Он также напомнил, что в последние годы был принят ряд федеральных нормативных актов, направленных на импортозамещение. В частности, крупные банки не могут использовать криптографическое оборудование, ранее применяемое VISA и MasterCard. Это значит, что для возвращения международных платежных систем в страну потребуется адаптация их архитектуры защиты каналов связи в соответствии с российскими законами. А этот процесс займет не менее двух-трех лет.

В Совфеде оценили возможность возвращения в Россию Visa и Mastercard

По словам эксперта по финансовой логистике и трансграничным расчетам Александра Вайса, возвращение Visa и Mastercard будет зависеть от двух ключевых факторов. Первым эксперт называет техническую готовность банков. Вторым фактором являются санкционные ограничения: даже при возвращении платежных систем банки, находящиеся под санкциями США и ЕС, вряд ли смогут подключаться к международным системам без снятия персональных ограничений.

Для остальных банков процесс будет возможен, но при условии отсутствия вторичных санкций:

«Если санкции будут смягчены в 2025 году, первые шаги по возвращению систем возможны к 2027 году. Однако процесс затронет только банки, не попавшие под санкции, и будет сопровождаться жестким контролем со стороны регуляторов США/ЕС», — считает эксперт.

По его словам, массовый выпуск международных карт займет около двух лет, так как потребуется переориентация с текущих систем: МИР, UnionPay.

«Карты, выпущенные до 2025 года, технически не восстановятся: их срок действия истек, а реквизиты (BIN-коды) многих банков исключены из международных баз. Пользователям потребуется перевыпуск», — добавляет Александр Вайс.

Он также уточняет, что даже при возвращении Visa/Mastercard выпуск карт через иностранные банки-партнеры, как это происходит сейчас с UnionPay, останется востребованным для обхода сохраняющихся ограничений.

Действительно, иностранные карты сейчас легко оформить без выезда за границу, отмечают в Сбере. Как правило, банки сотрудничают с такими компаниями и рекомендуют их своим клиентам.