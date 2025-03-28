Южнокорейская компания LG Electronics провела пробный запуск своего московского завода, который был остановлен после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«В компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск», — приводит агентство слова представителя компании.

Уточняется, что в отличие от Hyundai, вопрос о продаже российского актива не рассматривался.

Кроме того, представитель компании отметил, что вопрос о дальнейшей работе российского филиала будет зависеть от межправительственных договорённостей.

Завод в Москве занимался выпуском бытовой техники — холодильников и стиральных машин.

Ранее стало известно, что LG, Hyundai Motor и Samsung изучают возможность вернуться в Россию.

Вместе с этим глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию