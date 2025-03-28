Эксперты: Apple, Microsoft и HP вернутся в числе первых

По мнению экспертов, среди первых иностранных компаний, которые могут вернуться на российский рынок, окажутся Apple, HP и Microsoft, а также американские нефтесервисные корпорации.

Высока вероятность возвращения и южнокорейских производителей, располагающих собственными производственными мощностями в России.

Однако, как отметил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в комментарии «Известиям», первыми на рынок вернутся компании, чьи активы были ранее переданы под внешнее управление госструктурам или компаниям с государственным участием. Первым подобным случаем стало возвращение итальянской компании Ariston. По оценке Остапковича, в ближайшее время таких компаний будет порядка десяти.

«С учётом последних глобальных геополитических изменений можно предположить, что быстрее вернутся компании из США, нежели из Европы, — например, Apple, Microsoft и HP», — полагает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Он подчеркнул, что наибольший интерес для возвращения представляют производители аппаратного обеспечения, выпуск которого российские компании пока не смогли наладить самостоятельно. Например, речь идёт о смартфонах, уровень локализации производства которых в России всё ещё крайне низок.

«Однако благоприятную картину возможного возвращения американских компаний омрачают два обстоятельства. Первое — до снятия санкций возвращение иностранных игроков в Россию будет выглядеть, мягко говоря, неуместно. Причём речь идёт о необходимости отмены санкций не только со стороны США, но и Евросоюза», — отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя перспективы нефтяных и нефтесервисных компаний.

В качестве примера он привёл ситуацию с Ираном, куда после частичного снятия санкций в 2016 году вернулись международные корпорации. Однако в 2018–2019 годах многим из них пришлось покинуть страну после введения новых ограничений администрацией Дональда Трампа.

В то же время президент НП «Руссофт» Леонид Макаров на пресс-конференции объединения 25 марта заявил, что для возвращения американских ИТ-компаний на российский рынок необязательно полное снятие санкций — достаточно, чтобы за их соблюдением стали следить менее строго. Представители компаний, входящих в «Руссофт», сообщили, что зарубежные производители программного обеспечения и оборудования заметно активизировали контакты с российскими партнёрами, ранее приобретавшими их продукцию.

Более вероятным эксперты считают возвращение компаний из Южной Кореи, Японии и Тайваня. Такое мнение высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, отметив, что подобные шаги уже активно обсуждаются. Некоторые компании, например, Acer и Asus, фактически уже вернулись на российский рынок.

Кроме того, как сообщила газета The Korea Times со ссылкой на источники, компания LG Electronics частично возобновила работу на своих производственных площадках в России. В компании пояснили, что это решение направлено на предотвращение деградации оборудования из-за простоя. Вместе с тем генеральный директор LG Чо Джу-ван подчеркнул, что корпорация не намерена спешить с полноценным возвращением, пока продолжаются боевые действия и сохраняются санкции.

По мнению автора публикации The Korea Times Нам Хён У, российский рынок представляет большую важность для южнокорейских компаний, поскольку здесь у них сформировалась значительная аудитория лояльных потребителей.