LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России

Компания LG Electronics сообщила, что провела пробный перезапуск своего завода на территории России. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщили в РИА Новости.

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Однако, как отметили в компании, окончательное решение о возобновлении полноценной работы завода будет зависеть не только от них, но и от властей Южной Кореи.

— После начала конфликта производство было приостановлено, однако когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск, — рассказал представитель компании.

Он подтвердил, что пробный перезапуск завода в России направлен на предотвращение износа производственных мощностей, простаивавших с начала украинского конфликта.

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Представитель компании сообщил, что для перезапуска используются материалы, уже находящиеся на заводе, передает РИА Новости.

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