Акции Газпрома обвалились

С начала прошлой недели акции Газпрома подешевели на 12 процентов, а отдельно в пятницу, 28 марта, падение доходило до пяти процентов, что сделало компанию аутсайдером среди голубых фишек на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Главным поводом для такой динамики стало сообщение Минобороны о разрушении газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области, после чего объект фактически перестал существовать. Российское военное ведомство обвинило в ударе Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Объект необходим для транзита газа в Европу через территорию Украины. Несмотря на остановку прокачки с 1 января 2025 года инвесторы надеялись, что возобновление переговоров США и России может привести к возобновлению поставок. Об этом свидетельствовала и готовность Киева к возобновлению работы маршрута, если газ не будет принадлежать России.

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Теперь вероятность возобновления поставок через Украину снижается, поскольку для этого придется восстанавливать в ГИС в условиях близости к зоне боевых действий. Соответственно, надежды на увеличение продаж потребителям в ЕС также ослабли, что и повлияло на распродажу акций.

В целом российский фондовый рынок также находится на минимумах за последние полтора месяца. Индекс Мосбиржи растерял весь рост, достигнутый после первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся в середине февраля. Отсутствие конкретных результатов переговоров негативно влияет на инвестиционный фон и заставляет переоценивать оптимистичные ожидания от прихода к власти республиканца.