В России оценили перспективы массового возвращения западных компаний

Множество западных компаний, покинувших РФ после начала боевых действий на Украине, в настоящее время хотят вернуться обратно. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его слова приводит ТАСС.

Подобная тенденция, отметил руководитель фонда, свидетельствует о постепенном восстановлении доверительных отношений между бизнес-сообществами России и западных стран. Интерес к возвращению также проявляет крупные южнокорейские компании. Речь идет, в частности, о технологических гигантах LG Electronics и Samsung Electronics, а также одном из крупнейших автомобильных концернов — Hyundai Motor (в него входят производители Hyundai и Kia).

Он добавил, что в случае полноценного возвращения перед иностранными компаниями откроются большие перспективы для наращивания капитала. Подобный расклад будет выгоден обеим сторонам, резюмировал Дмитриев.

«Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, что свидетельствует о новых возможностях на одном из крупнейших мировых рынков», — заключил глава РФПИ.

Ранее издание The Korea Times сообщило о намерении LG и Samsung вернуться в Россию. Главными условиями для полноценного возобновления бизнес-деятельности технологических гигантов в РФ аналитики назвали заключение мирной сделки и отмену западных санкций. Отмечается, что LG и Samsung рассматривают российский рынок одним из самых перспективных направлений для наращивания экспорта на фоне усиливающегося тарифного давления со стороны властей США. Россию считают стратегическим хабом, соединяющим Центральную Азию и Европу, что открывает большие возможности для увеличения прибыли.