Корейские технологические гиганты Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения на российский рынок на фоне переговоров о перемирии на Украине. Об этом пишет газета The Korea Times.

После начала российской спецоперации на Украине ряд иностранных компаний объявил об уходе с российского рынка. При этом многие из них де-юре оставили себе возможность вернуться.

По данным издания, корейские компании внимательно следят за развитием переговорного процесса между Россией и США и в случае снятия санкций готовятся вернуться на российский рынок, который рассматривается как критически важный для диверсификации деловых интересов, особенно на фоне растущего тарифного давления со стороны Вашингтона. Также корейский бизнес рассматривает Россию как хаб, который соединяет Центральную Азию и Европу и имеет стратегически важное значение.

При этом LG Electronics в последнее время частично возобновила работу на своем заводе в Москве, где до начала украинского кризиса производились стиральные машины и холодильники.

«Целью этого шага является предотвращение ухудшения состояния производственных мощностей, простаивающих с начала войны», - пояснил представитель компании, добавив, что «в работе используются имеющиеся на заводе материалы».

В свою очередь HD Hyundai Electric намерена через местного дистрибьютора принять участие в российской выставке «Электро-2025». А Hyundai Motor Group занята изучением актуальных возможностей российского рынка.

«Помимо Hyundai Motor, ее дочерние компании Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel недавно разместили вакансии в России (…) Samsung Electronics также рассматривает возможность возобновления своего бизнеса в России», - говорится в статье.

Издание также обратило внимание на то, что, несмотря на наращивание корейскими компаниями усилий по возвращению в Россию, они сталкиваются с серьезными трудностями, так как китайские конкуренты уже расширили свою долю российского рынка.

Ранее исполнительный председатель итальянской Ariston Group Паоло Мерлони заявил, что бренд принял решение возобновить сотрудничество с менеджментом российского подразделения. И указом президента России Владимира Путина бизнес итальянской компании в России был выведен из временного управления структуры «Газпрома».