Акции «Русагро» рухнули на фоне новостей о задержании Мошковича

На открытии торгов 27 марта акции «Русагро» (RAGR) продолжили снижение на фоне новостей о задержании основателя компании Вадима Мошковича. По данным Московской биржи, акции упали до 159,92 рубля, что на 13,8% ниже уровня закрытия предыдущего дня. Таким образом, с 15:34 26 марта акции потеряли в цене 33,7%.

К 11:24 мск котировки повысились до 174,12 руб., затем произошло снижение до 172,02 руб. к 11:29 мск. О том, что Мошковича задержали, сообщил накануне Telegram-канал Shot. Сразу после произошедшего цена акций «Русагро» упала на более чем 12% за час.

По данным «Ведомостей», сотрудники силовых структур задержали Мошковича в Москве, а в офисах компании провели следственные мероприятия. В уголовном деле, по словам источника издания, речь идет об экономическом составе преступления по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

«Русагро» информирует о том, что работа компании осуществляется в штатном режиме, несмотря на проводимые обыски. По информации организации, эти мероприятия не связаны с текущей деятельностью агрохолдинга.

Мошкович является российским бизнесменом. Его капитал оценивается Forbes в $2,9 млрд. Состояние предпринимателя увеличилось в 1990-е гг. на торговле продуктами питания (в частности, импортировал водку из США и сахар с Украины) и недвижимостью.