Трамп обрушил акции Porsche и Mercedez Benz

Акции немецких автопроизводителей люксового сегмента Porsche и Mercedez Benz в четверг теряют более 4% стоимости после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал введение ввозных пошлин размером 25% на импортные автомобили. Об этом свидетельствуют данные торгов на Франкфуртской бирже.

Лидером по потерям являются привилегированные акции Porsche, их стоимость снижается на 4,55%. Далее следует концерн Mercedes Benz Group, потери которого составляют 4,24%. Менее быстрыми темпами дешевеют ценные бумаги BMW (минус 3,2%) и Volkswagen (минус 2,31%).

Также среди биржевых лидеров по потерям оказался производитель автомобильных покрышек Continental (минус 3,59%). Потери ключевого индекса биржи DAX при этом не столь значительны, в первые минуты торгов они дешевели примерно на 1,5%.

26 марта Трамп сообщил, что США введут импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Ранее действовавшие пошлины в размере 2,5% также должны сохраниться, из-за чего новая тарифная ставка будет составлять 27,5%. Комментируя это заявление, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что ЕС не будет "пасовать перед США" и должен дать решительный ответ, но при этом продолжать переговоры с Вашингтоном по торговым спорам.