В России появилось восемь новых брендов

Восемь новых брендов вышло на российский рынок в первом квартале 2025 года, говорится в сообщении Nikoliers.

"На российский рынок продолжают активно выходить новые торговые марки как иностранных, так и отечественных брендов. За первые три месяца 2025 г. рынок пополнился на пять российских и три иностранных бренда", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, в целом в этом году заявлен приход 20 иностранных брендов, что на 29% меньше результата прошлого года. Снижение динамики выхода новых брендов обусловлено низким уровнем вакансии и нехваткой качественных площадей для развития бизнеса.

Эта ситуация может сохраниться на российском рынке до 2027 года, прогнозируют эксперты. Несмотря на замедление выхода новых торговых марок на рынок, анализ структуры арендаторов крупноформатных объектов за последние четыре года показывает смещение фокуса на российские бренды: их доля составила 76% в торговых центрах Москвы по итогам первого квартала 2025 года. Особенно рост занимаемых площадей наблюдается у арендаторов, предоставляющих услуги в сфере развлечений и фитнеса.

По оценке аналитиков, порядка 25% открытий в российских торговых центрах в 2025 году придется на Китай, еще по 15% на Турцию, Италию и ОАЭ. По 5% придется на бренды из Южной Кореи, Узбекистана, США, Финляндии, Казахстана и Мексики.

Снижение динамики по выходу новых зарубежных брендов связано с сокращением вакансии на рынке и дефицитом качественных локаций для развития. Отечественные бренды, напротив, продолжают демонстрировать активность по выходу на российский рынок. За последние четыре года произошло смещение фокуса на российские бренды: их доля выросла на 19 процентных пунктов, достигнув 76% от общей занимаемой площади.