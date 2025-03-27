Бренд Ariston принял решение возобновить сотрудничество с менеджментом российского подразделения. Об этом заявил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони заявил, передает MarketScreener.

Накануне президент Владимир Путин аннулировал распоряжение о временном контроле над активами российской «дочки» Ariston. Мерлони подчеркнул, что компания с радостью восприняла решение российских властей, расценивая его как подтверждение многолетней работы, преданности сотрудникам и деятельности на рынке.

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Подчеркивается, что фирма намерена возобновить свою деятельность в России, следуя требованиям, связанным с санкциями. Напомним, что в апреле 2024 года, в соответствии с распоряжением главы государства, 100% акций компании «Аристон термо Русь» были переданы в доверительное управление АО «Газпром бытовые системы».

Позднее сообщалось, что в Министерство иностранных дел Италии вызвали посла России Алексея Парамонова. Это было связано с необходимостью прояснить ситуацию с передачей активов компании «Аристон» в распоряжение «Газпрома». В сообщении, полученном от дипломатического представительства, было указано, что Парамонов предоставил все необходимые сведения, подтверждающие законность и обоснованность решения о передаче компании. Подчеркивалось, что эти шаги стали реакцией на недружественные и нарушающие международное право действия США и других стран, которые к ним присоединились.

«Газпром бытовые системы» — это компания, которая занимается производством бытового газового оборудования в России. Она является дочерней организацией ПАО «Газпром». А «Аристон термо Русь», в свою очередь, принадлежит итальянской компании Ariston Holding N.V. и специализируется на производстве отопительных приборов.