Для выпуска советского самолета не смогли найти инженеров

Казанский авиационный завод имени Горбунова (КАЗ) сорвет обновленный план по выпуску самолетов Ту-214 и не сможет до конца года построить и передать авиакомпаниям четыре новых борта. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с производственными планами предприятия, пишут «Ведомости».

Первый вариант Комплексной программы развития гражданского авиапрома (КПГА) в период до 2030 года предусматривал, что к началу 2025 года заказчикам передадут десять машин. КАЗ справился с поставками только двух, причем один из самолетов был восстановлен, а строительство другого началось еще до 2022 года.

В текущем году, как утверждают собеседники издания, завод завершит работы по одному самолету, сборка которого началась в 2024-м, и приступит к строительству второго судна. Основной проблемой называют нехватку на предприятии инженеров.

Среднемагистральный лайнер Ту-214 является глубокой модернизацией советского Ту-204. Увеличить его производство правительство решило в 2022 году, когда из-за начала боевых действий на Украине от сотрудничества с российскими авиакомпаниями отказались все крупнейшие мировые производители гражданских самолетов.

На тот момент КАЗ выпускал не более одного борта в год для спецзаказчиков, так как из-за экономической неэффективности лайнер не пользовался спросов у авиакомпаний. В настоящее время единственным его эксплуатантом является авиакомпания Red Wings, возобновившая перевозки летом прошлого года.

Тогда же первый замглавы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и управляющий директор «Туполева» Константин Тимофеев, сославшись на анализ трудоемкости процесса, косвенно подтвердил, что выполнить план не удастся. В ноябре топ-менеджер лишился должности, при этом источники Коммерсанта утверждали, что причиной такого решения стал срыв поставок Ту-214.

В феврале глава Минпромторга Антон Алиханов заверял, что поставки Ту-214 в 2025 году пройдут в соответствии с планами. Однако в марте первый вице-премьер Денис Мантуров заменил, что в конце года правительство должно будет скорректировать КПГА. Источник издания утверждает, что сроки и объемы поставок самолетов снова передвинут «вправо».

Как отмечает представитель «Ростеха» (ОАК входит в структуру госкорпорации), в настоящий момент ни одна отечественная авиакомпания не требует срочных поставок Ту-214, а в портфеле твердых контрактов преобладают государственные заказчики.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев предположил, что на фоне уже потраченных средств и усилий на модернизацию КАЗ не запускать производство будет уже нецелесообразно. Однако проекту действительно надо решить проблемы с кадрами и подрядчиками, что, возможно, существенно повысит стоимость лайнера.

Два года назад глава компании «Авиасистемы» (поставляет запчасти идля Ту-214) Дмитрий Хоружик отмечал, что предприятия российской авиапромышленности не могут обеспечить потребности КАЗ для производства самолетов из-за приоритета гособоронзаказа. Он приводил в пример датчики линейных ускорений (ДЛУК), которые предприятие не сможет получить до конца 2025 года.