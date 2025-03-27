Wildberries подал многомиллиардный иск к Бакальчуку

Онлайн-ретейлер Wildberries подал в арбитражный суд иск к «ВБ Девелопмент» на 42 млрд рублей, поскольку проектная компания не смогла отчитаться за предоставленное ей финансирование, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ).

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Как отмечается, речь идет о взыскании задолженности «по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами». Учредитель «ВБ Девелопмента» — Владислав Бакальчук, следует из данных ЕГРЮЛ.

В пресс-службе «РВБ» сообщили, что проектная компания, получившая финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, не предоставила отчет о расходовании средств. Есть основания полагать, что деньги были выведены из «ВБ Девелопмент» по распоряжению Бакальчука, отметили в фирме.

В середине сентября 2024 года компания «РВБ» объявила о своем намерении подать иск против «ВБ Девелопмент» в связи с невыполнением проектной организацией своих обязательств.

Впоследствии «ВБ Девелопмент» была исключена из числа партнеров Wildberries, и компания заключила соглашения с другой организацией, входящей в группу, которая теперь выступает в качестве технического заказчика при строительстве логистических центров.

В процессе проверки обязательств «ВБ Девелопмент» было выявлено, что компания задолжала Wildberries по более чем 60 договорам на оказание услуг технического заказчика. Согласно условиям договоров, «ВБ Девелопмент» должна была предоставлять ежемесячные отчеты с подтверждающими документами. Однако компания не выполнила свои обязательства.