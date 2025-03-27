Wildberries подал многомиллиардный иск к Бакальчуку

Онлайн-ретейлер Wildberries подал в арбитражный суд иск к "ВБ Девелопмент" на 42 млрд рублей, поскольку проектная компания не смогла отчитаться за предоставленное ей финансирование.

© Соцсети

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "РВБ" (объединенная компания Wildberries и Russ).

"Wildberries подал в Арбитражный суд города Москвы иск к "ВБ Девелопмент" о взыскании задолженности в размере 42 млрд рублей по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами", - сообщили в объединенной компании.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем компании "ВБ Девелопмент" является Владислав Бакальчук.

В пресс-службе "РВБ" напомнили, что проектная компания ранее получила финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, однако отчитаться за него так и не смогла.

"Есть все основания полагать, что деньги были выведены из "ВБ Девеломпент" по личному указанию Владислава Бакальчука", - указали в компании.

В середине сентября 2024 года "РВБ" сообщила, что планирует подать иск к "ВБ Девелопмент" из-за невыполнения проектной компанией своих обязательств. Позже Wildberries в одностороннем порядке расторг договоры с "ВБ Девелопмент" и заключил соглашения с другой компанией группы, которая теперь выступает техническим заказчиком при строительстве логоцентров.