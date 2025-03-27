Wildberries подал многомиллиардный иск к Бакальчуку

Онлайн-ретейлер Wildberries подал в арбитражный суд иск к "ВБ Девелопмент" на 42 млрд рублей, поскольку проектная компания не смогла отчитаться за предоставленное ей финансирование.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "РВБ" (объединенная компания Wildberries и Russ).
"Wildberries подал в Арбитражный суд города Москвы иск к "ВБ Девелопмент" о взыскании задолженности в размере 42 млрд рублей по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами", - сообщили в объединенной компании.
По данным ЕГРЮЛ, учредителем компании "ВБ Девелопмент" является Владислав Бакальчук.
В пресс-службе "РВБ" напомнили, что проектная компания ранее получила финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, однако отчитаться за него так и не смогла.
"Есть все основания полагать, что деньги были выведены из "ВБ Девеломпент" по личному указанию Владислава Бакальчука", - указали в компании.
В середине сентября 2024 года "РВБ" сообщила, что планирует подать иск к "ВБ Девелопмент" из-за невыполнения проектной компанией своих обязательств. Позже Wildberries в одностороннем порядке расторг договоры с "ВБ Девелопмент" и заключил соглашения с другой компанией группы, которая теперь выступает техническим заказчиком при строительстве логоцентров.
"В ходе аудита обязательств "ВБ Девелопмент" была обнаружена задолженность перед Wildberries по более чем 60 договорам на выполнение функции тех заказчика. Договорами предусмотрено предоставление ежемесячных отчетов с подтверждающими документами, однако "ВБ Девелопмент" так и не предоставила никаких документов, подтверждающих целевое использование финансирования и выполнение работ в ответ на запрос Wildberries", - отметили в объединенной компании.