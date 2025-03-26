Ritter Sport оправдался за решение остаться в России

Немецкий производитель шоколада Ritter Sport остался на российском рынке, так как санкции на шоколад не вводили, объяснил в интервью газете Die Zeit член консультативного совета компании Мориц Риттер. По его словам, это решение далось тяжело, но оно было бы принято снова, если бы была необходимость.

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Для нас речь идет о шоколаде, а санкций в отношении продуктов питания не было и нет. Это нормально, что шоколад продается кому угодно, — отметил Риттер.

Отказ от части продаж мог привести к невыполнению контрактов с фермерами, занимающимися выращиванием какао. Риттер подчеркнул, что компания несет ответственность за свою цепочку поставок, но не может отвечать за действия клиентов. Он добавил, что доходы от продаж в России направляются на поддержку благотворительных организаций.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что иностранным компаниям, которые захотят снова вести бизнес в России, будут выдвигаться требования по локализации и инвестициям в экономику страны. Все решения о допуске фирм будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев тем временем отметил, что западным компаниям будет сложно вернуться на российский рынок. По словам политика, их никто «не выгонял».