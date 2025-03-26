«Газпром» массово увольняет сотрудников и закрывает департаменты

«Газпром» планирует уволить около 1,6 тысячи сотрудников головного офиса и закрыть три департамента. Перечень инициатив структурных изменений компании попал в распоряжение Financial Times.

Под сокращение должен попасть в том числе и департамент, созданный в 2022 году для замены западных технологий российскими. Функции еще восьми подразделений предлагается объединить.

Ранее о масштабных сокращениях в головном офисе «Газпрома» сообщали российские СМИ, а агентство Reuters в середине марта узнало, что глава госкорпорации Алексей Миллер одобрил планы структурных изменений и массовые увольнения должны начаться уже в ближайшие недели.

Предложение об оптимизации штата было направлено главе госкорпорации Алексею Миллеру заместителем председателя правления «Газпрома» Еленой Илюхиной, писало региональное издание 47news.ru. В нем она сообщала, что за 20 лет численность администрации компании выросла в несколько раз, а фонд оплаты труда сейчас составляет 50 млрд рублей в год.