Полсотни китайских организаций пополнили санкционный список США

Всего бюро промышленности и безопасности американского министерства торговли наложило ограничения на 80 организаций, больше 50 из которых китайские.

Об этом сообщает телеканал CNBC. К попавшим в перечень применяются экспортные ограничения. Так, американские компании не могут поставлять этим организациям товары и технологии без дополнительного одобрения со стороны правительства США.

Уточняется, что большинство китайских брендов попали в чёрный список за участие в разработках искусственного интеллекта, суперкомпьютеров и высокотехнологичных чипов. Предполагается, что Пекин будет использовать это в военных целях.

Кроме китайских, в список внесены компании из Тайваня, Ирана, Пакистана, ЮАР и ОАЭ.