Крупнейшие мировые сырьевые трейдеры допускают возвращение в Россию

Крупные международные компании, занимающиеся торговлей сырьем и энергоресурсами, выражают готовность возобновить работу в России в случае отмены санкций, но не все уверены, что это случится в ближайшем будущем. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно информации, полученной от агентства, подобные высказывания можно услышать от участников отраслевого саммита FT Commodities, который проходит в Швейцарии с 24 по 26 марта. Саммит проводится на фоне недавних переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. По итогам встречи стороны договорились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включая безопасность судоходства. Также было решено разработать меры по прекращению огня в энергетической сфере между Россией и Украиной на 30 дней, начиная с 18 марта.

По словам главы международной энергетической группы Gunvor Торнбьорна Торнквиста, в настоящее время существуют некоторые области, где взаимодействие с Россией может быть затруднено, но компания предпочитает не рисковать.

Глава глобального сырьевого трейдера Mercuria Energy Trading Марко Дананд отметил, что в случае снятия санкций фирма вернется в Россию и посмотрит, может ли она «сыграть какую-то роль в товарно-сырьевом секторе». По его словам, компания несколько более настороженно относится к санкциям, но если они будут сняты, то она «совершенно точно изучит», есть ли возможность внести свой вклад и вернуться на рынок России.

В то же время, по мнению экспертов, процесс урегулирования конфликта на Украине и отмена санкций могут занять некоторое время, несмотря на оптимизм некоторых инвесторов.