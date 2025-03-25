Банки в феврале 2025 года заработали почти 214 млрд рублей

Чистая прибыль российского банковского сектора в феврале составила 214 млрд рублей, что на 25% ниже, чем в январе (286 млрд рублей), следует из материалов ЦБ «О развитии банковского сектора». Рентабельность капитала банков вза месяц сократилась с 19,4 до 14%.

ПРибыль от кредитования уменьшили возросшие расходы из-за сезонного оживления в кредитовании.

ЦБ перечислил также разовые факторы, повлиявшие на финансовый результат банков в феврале:

убытки от отрицательной переоценки валюты увеличились на 90 млрд рублей по сравнению с январем из-за укрепления рубля к доллару. В значительной степени эти убытки нивелировались переоценкой валютных субординированных инструментов, учтенной в капитале, пишет ЦБ. доходы от переоценки долговых ценных бумаг с фиксированным купоном выросли на 60 млрд рублей, в том числе в связи с ожиданиями рынка по смягчению ДКП. Кроме того, увеличились дивиденды от дочерних финансовых компаний 25 млрд руб. после отсутствия поступлений в январе. Кредитование по-прежнему сделрживают траты бюджета

По итогам февраля корпоративный портфель вырос на 0,1 трлн рублей, до 85,3 трлн рублей. Этот рост был обеспечен рублевыми кредитами. Также на динамику корпоративных кредитов повлияли и госрасходы, которые за 2 месяца текущего года составили 8 трлн рублей, что на 31% больше, чем за январь-февраль 2024 года.

«Из-за существенных бюджетных выплат исполнители госконтрактов меньше нуждались в кредитах», — отмечается в обзоре ЦБ.

Быстрее росли вложения банков в корпоративные облигацие (на 0,3 трлн рублей за месяц).

Кредитная зима не отступает

А потребительское кредитование продолжило охлаждаться. Портфель таких кредитов за февраль снизился на 0,9%. Это связано с умеренным ростом потребительской активности на фоне жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики. Однако сегмент кредитных карт продолжил расти, но более медленными темпами. Автокредитование снизилось на 0,8%, так как спрос на автомобили упал из-за высоких цен и ставок по кредитам.

Ипотека держится на льготах

Ипотечный же портфель, по предварительным данным ЦБ, вырос на 0,2%. Выдачи ипотеки выросли на 79% до 277 млрд рублей. «Динамику февраля в том числе поддержало временное повышение возмещения по программам «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» для кредитов на покупку квартиры и на индивидуальное жилищное строительство», — отмечается в обзоре ЦБ.

В два раза выросли выдачи ипотеки с господдержкой, до 198 млрд рублей. Несмотря на расширение программы «Семейная ипотека» на вторичное жилье с апреля, ЦБ не ждет существенного прироста ипотечного портфеля.

В то же время регулятор ожидает, что в дальнейшем рост ипотечного портфеля будет «постепенно ускорятся» из-за снижения рыночных ставок и смягчения с марта макронадбавки по кредитам с LTV менее 80, а также выданным заемщикам с ПДН менее 70.

При это доля проблемных корпоративных кредитов за прошлый месяц не изменилась и составила 3,9%. Однако сохраняется и высокий уровень покрытия проблемных кредитов индивидуальными резервами на уровне 72%. Доля проблемных ссуд в портфеле розничных кредитов выросла на 0,2 п.п., до 5,1%. Покрытие резервами по ним увеличилось до 88%.

Граждане снова понесли деньги на депозиты

В феврале средства компаний на депозитах практически не изменились — прирост составил незначительные 0,1% (67 млрд рублей) после 0,5% в январе. Как предположили в ЦБ, на фоне существенных расходов бюджета компании, скорее всего, использовали часть средств, полученных по госконтрактам, для погашения кредитов.

Валютные остатки выросли на 0,8% (87 млрд в рублевом эквиваленте), тогда как рублевые остались на прежнем уровне (-0,04%, -20 млрд рублей).

В то же время, в феврале значительно выросли средства населения, на 1,9% (1,1 трлн рублей) после снижения на 0,8% в январе. Как считают в ЦБ, приток был частично вызван индексацией социальных выплат и пенсий.

Рублевые средства увеличились на 2% (1 трлн рублей), при этом сильнее росли остатки на срочных вкладах, на 2,1% (0,8 трлн рублей). Максимальные ставки по вкладам немного снизились, до 20,8% в конце месяца, но, по мнению регулятора, остаются привлекательными. Средства в валюте практически не изменились (+0,4%).

Также значимо выросли средства на счетах эскроу, на 2,8% (166 млрд рублей) после спада на 1,8% в январе. Центробанк указал на «некоторое оживление на рынке ипотечного кредитования» и сокращение ввода жилья в эксплуатацию.

Высокие расходы бюджета в начале года, в частности, авансирование госконтрактов привели к значительному оттоку госсредств из банков — в 8,7%, или 1 трлн рублей. Уменьшились средства как федерального казначейства (-0,7 трлн рублей, -7,4%, в части сделок репо), так и региональных бюджетов (-0,3 трлн рублей, -15,6%).