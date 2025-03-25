Сбер вошел в топ дорогих банковских брендов Европы
По данным журнала Brand Finance, стоимость бренда Сбера достигла 4,8 миллиарда долларов (в 2024-м — 4,4 миллиарда). По этому показателю Сбер занял 78-е место в рейтинге Top 500 Banking Brands и 22-е место — в рейтинге 25 Most Valuable Bank Brands in Europe.
У банка почти 110 миллионов частных и 3,3 миллиона корпоративных клиентов.
«Сбер — это крупнейший мировой бигтех, который создает инновационные решения для разных аспектов жизни. Десятки научных подразделений работают в компании над сотнями высокотехнологичных проектов и прикладных исследований в областях искусственного интеллекта, кибербезопасности, блокчейна, робототехники и многих других. Эти проекты позволяют преобразовывать накопленные знания в передовые технологии и продукты, что позволяет нам оставаться самым дорогим брендом среди российских финансовых институтов. Мы продолжим развивать свои технологии, чтобы людям было удобно и безопасно пользоваться самыми лучшими сервисами и услугами в мире», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.