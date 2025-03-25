Какие недружественные страны продолжают вести бизнес в России

С марта 2022 года реже всех из недружественных стран из России уходили итальянские, бельгийские и швейцарские компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой компании Kept.

Фирмы из указанных стран уходили из РФ в меньшем количестве, «поскольку местный бизнес представлен здесь в основном легкой промышленностью, ретейлом, текстильным производством, фармацевтикой», говорится в статье.

Подчеркивается, что в Италии, Бельгии и Швейцарии репутация компании может быть не так важна, как в Германии или Франции. Большинство иностранных фирм, оставшихся в России, продолжают свою деятельность в обычном режиме, отмечается в материале.

«Наиболее часто решения о выходе из бизнеса в России принимали компании из стран Северной Европы: доля их решений об уходе в выборке Kept составила 94%, а общее количество сделок составило 45», — пишет РБК.

Ранее издание со ссылкой на прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, который разработал Минтруд, сообщило, что в России ожидается значительное увеличение потребности в специалистах в ряде отраслей. Речь идет об оказании персональных услуг, обрабатывающем производстве, транспортировке и хранении, гостиничном бизнесе и общепите, науке, информации и связи, а также здравоохранении.