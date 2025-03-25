Российские вертолеты оказалось невозможно отремонтировать

В ближайшие годы российские авиакомпании начнут останавливать эксплуатацию отечественных вертолетов «Ансат» из-за невозможности организовать сертифицированное обслуживание двигателей и заменить ряд других деталей. Об этом со ссылкой на источники в отрасли и Ассоциацию вертолетной индустрии (АВИ) пишут «Известия».

Собеседник издания объяснил, что в следующем году приземлить придется шесть машин, в 2027-м — 11, в 2028-м — три, а в 2029-м — сразу 25 вертолетов. По данным АВИ, к 2029 году будут остановлены полеты 49 машин. Такие сроки связаны с ожиданиями по выработке ресурса, если «Ансаты» будут эксплуатировать меньше или больше, то даты скорректируют.

На вертолетах установлены двигатели PW207K производства Pratt & Whitney Canada, и российская индустрия не имеет доступа к их технической документации. В дружественных странах также нет ни одной организации с лицензией на их обслуживание, а канадская компания еще с 2022 года прекратила любые контакты с российскими перевозчиками.

Попытки организовать ремонт на российских предприятиях показали, что они не могут выпустить критически важные компоненты и не имеют достаточных компетенций. Максимальный срок службы указанного мотора составляет три тысячи часов, после чего ему нужны диагностика и ремонт. Ресурс могут дважды продлить на 500 часов, но сделать это может только производитель после анализа состояния турбины и лопаток.

Президент авиакомпании «Вяткаавиа» (занимается техобслуживанием) Олег Кочкин объяснил, что в мире есть один завод, который в состоянии проводить сложный ремонт таких двигателей, и он находится в США.

В АВИ добавили, что в конструкции «Ансата» есть еще пара десятков критически важных изделий, которые выпускаются в недружественных странах. Их ресурс тоже органичен, а далее понадобится либо закупка оригинальных комплектующих, либо глубокое изменениеи конструкции вертолета для установки аналогов российского производства.

Как и в случае с самолетами, в России ведется разработка импортозамещенного «Ансата». В феврале двигатель ВК-650В получил сертификат типа, в настоящее время продолжается подготовка к первому полету вертолета с ним. Ранее отечественные предприятия не имели опыта производства силовых установок такого класса.

Под новый двигатель пришлось разрабатывать новую версию вертолета, а она потребует продолжительных летных испытаний и сертификационных процедур, прогнозировать окончание которых пока сложно.

Эксперты отмечают, что менять двигатели на уже имеющихся «Ансатах» при отсутствующей технической документации попросту опасно, а приобретать моторы и запчасти в обход санкций крайне сложно. PW207K выпускались специально для российских вертолетов, многие решения в них уникальны, поэтому в мире аналогов не найти.

Ранее сообщалось, что из-за сложностей с выпуском самолета «Байкал» Минпромторг поручил возобновить производство двигателя ТВД-10Б для советского самолета Ан-2 («кукурузник»), чтобы продлить сроки его эксплуатации. Если выполнить работы в срок не удастся, то местным авиалиниям придется переходить на вертолеты, что сделает перевозки людей в удаленные регионы значительно дороже.