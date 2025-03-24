ЦБ оштрафовал МТС Банк

Банк России 24 марта вынес постановление о привлечении к административной ответственности МТС Банка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.

Постановление вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Она распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Штраф для должностных лиц может составлять от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К должностным лицам по этой статье также может применяться дисквалификация на срок до трех лет.

Постановлением предусмотрено наложение на нарушителей административных штрафов, при этом в материалах, опубликованных на сайте Центробанка, не уточняется, применяются санкции к должностным лицам или банку как юридическому лицу. Постановление пока не вступило в законную силу.