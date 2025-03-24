КТК: прокачка нефти в систему после атаки на НПС «Кавказская» будет невозможна

После уничтожения НПС «Кавказская» ударом украинских БПЛА транспортировка нефти через неё в систему КТК в обозримом будущем будет невозможна.

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Об этом сообщили в «Каспийском трубопроводном консорциуме».

«После остановки НПС «Кропоткинская» в результате удара украинских БПЛА объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС «Кавказская», в обозримом будущем будет невозможен», — говорится в сообщении компании в Telegram.

В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС «Кропоткинская».

Ранее стало известно, что участок контактной сети и административное здание были повреждены на территории железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет.