Госдума 25 марта обсудит запрет рекламы на сайтах экстремистов

Депутаты Государственной думы 25 марта рассмотрят во втором чтении проект закона, предполагающего введение запрета на размещение рекламы на ресурсах экстремистских, а также нежелательных в России организаций.

Об этом по итогам заседания Совета Думы сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещённых информационных ресурсов», — приводит его слова «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что указанный законопроект получил одобрение комитета Госдумы по безопасности.