В России призвали усложнить возвращение ряда западных компаний

Процедуру возвращения западных компаний на российский рынок необходимо усложнить, чтобы избежать дополнительных рисков для российской экономики. Об этом заявил глава отечественной Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, его слова приводит РИА Новости.

Он, в частности, предложил ввести отдельные категории разрешений для желающих вернуться в РФ западных компаний. Это нужно, чтобы усложнить возвращение ненадежных фирм из стран «Большой семерки» (G7). Речь идет о тех компаниях, которые «хлопнули дверью», продав российский бизнес после начала боевых действий на Украине и разорвав все связи с РФ.

«Для этих компаний могут потребоваться дополнительные гарантии и инвестиционные обязательства перед возвращением», — пояснил он.

В то же время для западных компаний, которые придерживались более взвешенного подхода (сохранение российских активов и рабочих мест в РФ), могут быть созданы более лояльные условия возвращения, добавил Катырин. При этом, о каких именно условиях идет речь, он уточнять не стал.

«Такой подход позволит поддержать бизнес, который даже в сложных условиях не отвернулся от России», — резюмировал глава ТПП.

Во второй половине марта 2025 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и профильным ведомствам разработать механизм возвращения иностранных компаний. Глава государства, в частности, подчеркнул, что продавшие свой бизнес с дисконтом не должны при возвращении иметь возможность выкупить его обратно за такую же небольшую стоимость. Для подобных компаний не следует вводить каких-либо привилегий. В то же время к тем, кто передал активы в управление российскому менеджменту и остался работать на рынке под другим брендом, нужно относиться «с уважением», пояснил Путин.