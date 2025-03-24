В России практически остановилось открытие новых пекарен

В России насчитывается около 30 тысяч пекарен. По состоянию на 1 марта их количество увеличилось всего на 0,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2024 году рост был более заметным – плюс 4%, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Яндекс Карты».

Вместе с тем в стране наблюдается значительное увеличение числа точек десяти крупнейших российских сетей пекарен за 2024-й (плюс 8% год к году). В общей сложности сети «Настоящая пекарня» и «Хлебница» насчитывают около 800 точек продаж. Обе компании работают по системе франчайзинга. Среди других крупных игроков рынка — московская «Буханка», петербургские «Хлебник» и «Булочные Ф. Вольчека».

«Хлебник» занял лидирующую позицию среди предприятий общественного питания в России по темпам роста количества новых точек. В течение года их число увеличилось на 91,5%, достигнув 224. В 2024 году «Цех85» из Санкт-Петербурга открыла 24 новых кафе-пекарни. Сейчас сеть насчитывает 70 точек, которые управляются центральным офисом, и еще 90, принадлежащих партнерам.

Согласно информации, предоставленной TopFranchise.ru, в 2024 году интерес к приобретению франшиз, связанных с пекарнями, уменьшился на 15%. По данным Franshiza.ru, за первые три месяца 2025 года спрос на франшизы, связанные с пекарнями, сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты связывают эту тенденцию с тем, что инвесторы все чаще обращают внимание на другие, похожие направления. В частности, сейчас большой популярностью пользуются такие форматы, как кофейни-пекарни, заведения быстрого питания и чайные с бабл-ти.

Кроме того, рост числа пекарен сдерживают проблемы с поиском подходящего помещения и высокая конкуренция, отмечают эксперты. В 2024 году ставки аренды на подходящие площади выросли на 10–30%. Кроме того, практически все крупные продуктовые ретейлеры развивают формат пекарен и предлагают такие корнеры в своих магазинах.