Байден тайно позволил компании США обойти санкции

Администрация экс-президента США Джо Байдена в обход официального санкционного запрета разрешила нефтяной корпорации Chevron перевести $300 млн правительству Венесуэлы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, разрешение от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, выданное при Байдене, позволило компании вести ограниченную деятельность в Венесуэле.

На фоне этого разрешения компания вела добычу нефти, выплачивала налоги и роялти Венесуэле, объясняла свои действия тем, что выплаты необходимы для продолжения деятельности в республике, пояснили журналисты.

После прихода к власти президента США Дональда Трампа соглашение было аннулировано, а Chevron получила распоряжение свернуть все совместные проекты с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA в течение 30 дней.

По данным агентства, Chevron осталась единственной крупной американской нефтяной компанией, сохранившей активы в Венесуэле после национализации при Уго Чавесе в 2000-х годах.