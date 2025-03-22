Часть предприятий РФ столкнулись с ростом платежей за электроэнергию

Часть предприятий, опосредованно подключенных к сетям единой энергетической системы (ЕНЭС) России, заметили рост платежей за электроэнергию. Цена за январь в некоторых случаях увеличилась более чем вдвое по отношению к декабрю. Об этом сообщили в ТГ-канале "Транснефтьэнерго".

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Сейчас в России, на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки ЦБ (21%) и инфляции 2,28% к 17 марта, любой рост цен и тарифов воспринимается крайне болезненно. Тем более, когда речь идет о топливе или электроэнергии, стоимость которых влияет на цену других товаров и услуг.

Причина роста платежей для некоторых компаний кроется в изменениях, которые произошли в организации сетевого хозяйства нашей страны с начала этого года. В России существует разделение на федеральную и региональные электрические сети. ЕНЭС - магистральная сеть высоковольтных линий ФСК "ЕЭС (принадлежит "Россети"), которая передает электроэнергию от ее крупных производителей региональным распределительным сетям - территориальным сетевым организациям (ТСО), а они передают ее потребителям. В каком-то смысле, ТСО это посредники, а их участие в торговле (в этом случае, продаже электроэнергии) приводит к дополнительным издержкам. Но это ни в коем случает не простая перепродажа, для подключения нужно оборудование, подстанции, линии электропередач, за всем этим нужно следить, обслуживать, ремонтировать и прочее. Поэтому большинство потребителей в нашей стране были подключены к сети через ТСО. Тарифы таких подключений называются "котловыми". Но возможно и прямое подключение к ЕНЭС, особенно для крупных промышленных предприятий, способных приобрести необходимое оборудование или арендовать часть мощностей такого оборудования у другого предприятия. Здесь цена электроэнергии ниже. Разница в тарифах может достигать нескольких раз.

С 1 сентября 2024 года в России начал работу институт системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО). Цель их создания - повышение надежности электроснабжения потребителей. Эти организации должны отвечать за электроснабжение в каждом регионе страны, устранять аварии и заниматься бесхозяйными сетевыми объектами. Статус СТСО получает крупнейшая сетевая организация региона. С 1 января на тарифы СТСО были переведены некоторые предприятия, ранее оплачивающие электроэнергию, как подключенные к ЕНЭС.

Как пояснили "РГ" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), в ФЗ "Об электроэнергетике" были скорректированы условия отнесения потребителей к потребителям услуг по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС. В связи с этим плата за электрическую энергию могла измениться.

В 69 из 89 регионов России статус СТСО получили дочерние предприятия "Россети", поэтому "РГ" обратилось за разъяснениями к головной компании. В ее пресс-службе сообщили, что Закон об СТСО определил закрытый перечень лиц, которым услуги по передаче электроэнергии оказываются организацией по управлению ЕНЭС. Если потребитель не подпадает под критерии перечня, с 1 января 2025 года он оплачивает услуги по передаче по единым котловым тарифам, установленным в соответствующем субъекте. В этом случае платеж вырастет, поскольку котловые тарифы выше тарифа ЕНЭС.

В сообщении ТГ-канала "Транснефтьэнерго" шла речь о предприятиях, опосредованно подключенных к ЕНЭС. То есть которые присоединены к сети через другие компании, напрямую подключенные к ЕНЭС. В Ассоциации "Сообщество потребителей энергии" (АСПЭ) отмечают, что главная причина роста платежей таких потребителей - не само появление института СТСО, а намерение сетевой монополии перевести их на оплату услуг по более дорогому котловому тарифу, вне зависимости от того, оказывается ли СТСО реальная услуга по передаче электроэнергии.

Есть два основания для установления котлового тарифа для таких потребителей, поясняют в АСПЭ. Ненадлежащее оформление документов о присоединении или подключение через шины электростанций на напряжении ниже 110 кВ. Важно отметить, что в обоих случаях схема присоединения, качество или состав услуги по передаче электроэнергии для потребителей не меняется, меняется только цена. На естественный вопрос: "как СТСО может гарантировать надежность энергоснабжения если у нее даже нет сетевого оборудования, через которое происходит подключение такого потребителя к центру энергоснабжения?" и "за какую именно услугу взимается повышенная плата?" ответа нет, подчеркивают в АСПЭ.

С последним согласен эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина, директор Центра мониторинга и контроля за ценообразованием Алексей Малоземов. Он считает, что перевод потребителей (предприятий, организаций), опосредованно подключенных к ЕНЭС на оплату котловых тарифов, направлен на получение дополнительных экономически необоснованных доходов СТСО в отсутствии фактического оказания услуг по передаче электроэнергии. Это приведет к резкому росту стоимости услуг по передаче электроэнергии, которая в тарифе составляет до 50%.

По его мнению, введение с начала 2025 года института СТСО приведет уже с 1 июля 2025 года к дополнительному увеличению темпов роста их выручки в среднем по стране выше параметров инфляции до 3-х раз, что неминуемо приведет к резкому росту тарифов на передачу электроэнергии в 2026 году.

Схожую точку зрения высказывает эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Введение института СТСО привело к монополизации региональных рынков передачи электроэнергии. То есть де-факто теперь в каждом регионе есть одна доминирующая организация, которая диктует потребителям цены, считает он.

Косвенно слова эксперта подтверждает, что по данным РБК, "Россети" обратились в правительство с инициативой, которая сделает невозможным прямое подключение к ЕНЭС и для крупных промышленных предприятий (свыше 110 кВ).

Но есть другая сторона медали. Институт СТСО был введен не случайно. В 2023 году в России работало около 1,3 тыс. ТСО. По данным Минэнерго, 40% из них не соответствовали требованиям надежности. У многих были изношены электрические сети, не было аварийных запасов, а ремонты оборудования не проводились. В довершение, отсутствовали программы модернизации, которые могли бы исправить имеющиеся недостатки. Идея создания СТСО была в том, что на рынке должны остаться крупные надежные поставщики электроэнергии, а не мелкие игроки, у которых все имущество - условные стол, стул и несколько километров сетей, на которых они зарабатывают на передаче энергии.

В результате, сейчас мы видим спор сторонников рыночного пути развития электросетевого комплекса и поклонников государственно-монополистического управления им, но с элементами рынка. Ожидать, что при выборе второго сценария развития цены на услуги будут снижаться достаточно самонадеянно. Но ограничить их рост возможно.

К примеру, в ФАС разрабатываются нормативные акты, реализующие концепцию эталонного определения операционных расходов ТСО. Служба отмечает, что введение эталонов операционных затрат сетевых организаций не устанавливает новую договорную конструкцию для потребителей электрической энергии. Эталоны операционных затрат сетевых организаций направлены на повышение эффективности, прозрачности и объективности тарифного регулирования. Также их внедрение должно привести к повышению надежности и качества энергоснабжения за счет достаточности средств на содержание сетей.

Директор департамента энергетики "Рексофт" Сергей Черепов считает, что сделать повышение тарифов менее чувствительным можно за счет сокращения удельного потребления электроэнергии. Многие предприятия в принципе еще не внедряли практики по повышению энергоэффективности. Например, начав с усовершенствования учета потребления электроэнергии с привязкой к производственным переделам, компания может снизить свои затраты на десятки процентов в течение 1-2 лет. Для более масштабных производств с более высокой степенью зрелости производственных процессов решением может стать приобретение дополнительного альтернативного источника энергии или накопителя, которые окупаются в среднем на 2-3 года, считает он.

При этом, по мнению эксперта, повышение тарифов является наиболее чувствительным для средних промышленных предприятий, которые опосредованно подключены к ЕНЭС.

Малоземов подчеркивает, что анализ деятельности электросетевых организаций, расположенных на территории РФ, проведенный ЦМОК, с уверенностью позволяет сделать вывод о наличии внутренних финансовых резервов в структуре расходов сетевых организаций, которые позволят модернизировать электросетевое хозяйство страны без дополнительного увеличения тарифной нагрузки сверх инфляционных параметров.

В Минэнерго РФ запрос "РГ" комментировать отказались.