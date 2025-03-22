Пиво вредит и мужчинам, и женщинам. Почему его не стоит пить никому и чем его заменить?

Многие люди считают пиво легким и безопасным для здоровья алкогольным напитком, однако на самом деле это не так. Врач-уролог сети клиник «Семейная» Марина Попова рассказала, как именно напиток влияет на здоровье мужчин и женщин и чем его можно заменить.

Регулярное употребление пива может спровоцировать развитие алкогольного жирового гепатоза, токсического гепатита и цирроза, а также заболевания сердечно-сосудистой системы. Как и любой алкоголь, пиво ухудшает когнитивные функции, память и концентрацию. Пиво, особенно крепких сортов, очень калорийное, поэтому злоупотребление им приводит к лишнему весу. Злоупотребление хмельным напитком может подавлять выработку тестостерона и повышать уровень эстрогенов, из-за чего снижается либидо и изменяется телосложение (например, появляются пивной живот и грудь). У женщин пиво может вызвать нарушение гормонального баланса, и, как следствие проблемы с фертильностью.

Всем желающим отказаться от пива Попова рекомендовала заменять его на безалкогольное пиво, квас, минеральную воду, смузи, свежевыжатые соки, травяные чаи или комбучу. Она подчеркнула, что исключение пива, как и любого другого алкоголя, из рациона способствует профилактике многих хронических заболеваний.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты многолетнего исследования, согласно которым безопасного уровня потребления алкоголя не существует. По словам специалистов организации, риск для здоровья возникает с первой же каплей спиртного.