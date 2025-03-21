IBM увольняет тысячи сотрудников

IBM снова проводит массовые увольнения в США. По данным источников, сокращения затронут тысячи сотрудников, но точные цифры компания держит в секрете.

Особенно серьезные потери ожидаются в подразделении Cloud Classic – там может уйти до 25% персонала.

Где проходят сокращения?

Сокращения идут по всем США, включая офисы в:

Роли (Северная Каролина)

Нью-Йорке (город и штат)

Далласе (Техас)

Калифорнии

Под удар попали не только сотрудники облачного подразделения, но и работники из консалтинга, корпоративной социальной ответственности, продаж и внутренних систем IBM.

Что происходит с Cloud Classic?

Cloud Classic – это облачное подразделение IBM, созданное после покупки компании SoftLayer в 2013 году. Сейчас компания активно меняет структуру бизнеса, и многие сотрудники этого направления оказались ненужными. По некоторым данным, IBM продолжает переносить рабочие места в Индию. Число вакансий в Индии сейчас гораздо выше, чем в США. Генеральный директор IBM Арвинд Кришна не скрывает, что компания делает ставку на индийских специалистов.

Как увольняют людей?

Сотрудники, попавшие под сокращение, просто получают стандартное соглашение о разрыве контракта. По словам одного из уволенных, 10% Cloud-подразделения уже распрощались с работой. Для оставшихся условия ужесточаются. IBM требует, чтобы сотрудники посещали офисы не менее трех раз в неделю. Руководство следит за этим по системе пропусков, и почти не делает исключений, даже если у людей есть медицинские причины работать удаленно.

Почему это вызывает недовольство?

Многие сотрудники IBM возмущены такой политикой компании. Они недовольны массовыми увольнениями, обязательным выходом в офис и особенно тем, что в это же время генеральный директор IBM Арвинд Кришна получил повышение зарплаты. Кроме того, Кришна недавно заявил, что искусственный интеллект не заменит программистов, а только поможет им. Однако сотрудники IBM скептически относятся к этим словам – в свете постоянных увольнений и аутсорсинга работы за границу.

IBM уже давно использует политику «перестановки кадров», когда часть сотрудников сокращают, а затем нанимают новых в других странах. По мнению источников, такая стратегия будет продолжаться, особенно на фоне новых приобретений компании и изменений в её бизнес-модели.