Товарный знак ушедшей из РФ Ericsson отдали российской компании

Роспатент передал бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании. Этот случай стал первым, когда суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала военной операции на Украине, сообщила газета «Коммерсантъ».

В материале говорится, что 12 марта Роспатент зарегистрировал товарный знак Ericsson за российским производителем кондиционеров «Р-Климат» («Русклимат»).

В прошлом году компания решила снять правовую охрану товарного знака от Ericsson. «Русклимат» подал в суд, и в октябре иск компании был удовлетворен полностью, отмечает издание.

Почти половина россиян ждут возвращения ушедших из страны брендов

В Ericsson «Коммерсанту» заявили, что судебное разбирательство еще продолжается.

Происшедшее является прецедентным делом по снятию охраны товарного знака ушедшей компании, подчеркнул партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

По его словам, судом по интеллектуальным правам было установлено, что с начала 2021 года по 2024 год под торговой маркой Ericsson в РФ не ввозилось устройств для нагрева, охлаждения и вентиляции, в связи с чем у «Р-Климат» или иного лица нет препятствий для подачи заявки в Роспатент для регистрации в данной товарной группе аналогичного товарного знака.

18 марта спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что американские компании стремятся вернуться на российский рынок, однако многие ниши уже заняты.