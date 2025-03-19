ЦБ оштрафовал Альфа-Банк и БМ-Банк

Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности Альфа-Банка и БМ-Банка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.

В отношении Альфа-Банка постановление вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Она распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Штраф для должностных лиц может составлять от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К должностным лицам по этой статье также может применяться дисквалификация на срок до трех лет.

Постановление в отношении БМ-Банка вынесено по части 12 статьи 15.29 КоАП РФ, предусматривающей наказание за нарушение требований законодательства Российской Федерации, касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Такое правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

По обоим постановлениям предусмотрено наложение на нарушителей административных штрафов, при этом в документах, опубликованных на сайте Центробанка, не уточняется, применяются санкции к должностным или юридическим лицам. Постановления пока не вступили в законную силу.

«По итогам осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций ЦБ может применять в их отношении предупредительные (например, предложения представить программу мероприятий, направленных на устранение недостатков) и принудительные меры воздействия, к которым, в частности, относятся штрафы, ограничение проведения отдельных операций либо запрет на них, введение временной администрации и отзыв лицензии. В случае нарушения банками требований банковских стандартов, в том числе введенного с начала 2025 года ипотечного стандарта, к ним также могут применяться меры надзорного реагирования, включающие в себя рекомендации, предупреждения и требования со стороны Комитета по стандартам деятельности кредитных организаций. В перспективе рассматривается возможность учета информации о несоблюдении банками стандартов деятельности и в надзорной оценке регулятора», — пояснила аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова.

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