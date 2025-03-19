Удар ВСУ по станции «Кавказская» угрожает доходам акционеров из США

Атака с использованием беспилотников (БПЛА) на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кавказская» в Краснодарском крае приведет к снижению доходов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и сокращению дивидендов его акционеров, включая американские компании. Об этом сообщили в «Транснефти», одном из участников консорциума.

Хотя юридически НПС «Кавказская» не входит в структуру КТК, ее повреждение нарушит плановые операции по перевалке нефти из железнодорожных цистерн в соединительный трубопровод, ведущий к НПС «Кропоткинская» — ключевой части трубопроводной системы консорциума. Месяц назад «Кропоткинская» также подверглась атаке украинских дронов.

В «Транснефти» считают, что удар по инфраструктуре с участием американских акционеров, последовавший сразу после договоренностей о прекращении атак на энергообъекты, свидетельствует о намерениях Киева сорвать мирные инициативы США и России.

Накануне Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом поддержал его идею о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре стран и дал соответствующую команду российским военным. Однако уже спустя несколько часов Украина нарушила эти договоренности. В ночь на 19 марта несколько дронов ВСУ атаковали Краснодарский край. Обломки упали на землю, и в результате на нефтебазе в районе станицы Кавказская произошел пожар.