В Samsung признали плачевное состояние компании

Соисполнительный директор Samsung Хан Чон Хи извинился перед акционерами за неудовлетворительные финансовые показатели компании. Об этом сообщает Financial Times.

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Как отмечается, на ежегодном собрании в Сувоне прошла встреча с акционерами, которые выразили недовольство падением стоимости акций компании. За последний год их цена снизилась почти на 20%. Несмотря на это, в Samsung заявили о планах по улучшению ситуации в текущем году. Однако акционеры потребовали более активных действий с учетом возможного введения США пошлины на иностранные полупроводники.

Ли Чжэ Ен, миллиардер и владелец компании Samsung, выразил свою обеспокоенность по поводу ситуации, в которой оказалась его компания. Он считает, что положение дел критическое. Основанием для такого мнения стало снижение доли Samsung на рынке DRAM-памяти. Если раньше она составляла 42,2%, то теперь уменьшилась до 41,5%. Также произошло падение доли компании на рынке смартфонов — с 19,7% до 18,3%. Особенно заметно снижение доли Samsung в сегменте дисплеев для смартфонов — с 50% до 41,3%. Также уменьшилась доля компании на рынке телевизоров — с 30,1% до 28,3%.

Samsung – одна из крупнейших корпораций в мире, и в настоящее время она представлена в самых разных отраслях, преимущественно связанных с технологиями. По итогам IV квартала 2024 г. подразделение Samsung принесло около 1,4 млрд долларов убытков. С начала 2025 г. его акции выросли на 8%, тогда как ценные бумаги SK Hynix за тот же период подорожали на 22,5%.