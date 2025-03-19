Один из крупнейших железнодорожных операторов планирует продать бизнес

Совет директоров железнодорожного оператора Globaltrans запланировал собрание акционеров на 3 апреля, чтобы рассмотреть продажу активов российской компании «Трансатлант», сообщается на сайте оператора. Предварительно, сделку оценили в $766,7 миллиона (более 62 млрд рублей).

© Globaltrans

Отмечается, что запланирована продажа 100% доли Globaltrans в ООО «БалтТрансСервис», ООО «ГТИ Менеджмент», АО «Новая перевозочная компания», АО «Уральская Вагоноремонтная Компания» и Adaptive Capital Ltd.

Ранее стало известно, что один из лидеров мирового рынка алюминия «Русал» договорился о приобретении доли в индийском производстве завода Pioneer Aluminium Industries Limited, который производит глинозем. Согласно соглашению, «Русал» будет выкупать 50% акций предприятия в три этапа.

До этого золотодобывающая компания Polymetal International завершила сделку по продаже российских активов структуре «Мангазея Плюс» за $3,7 млрд. В пресс-службе компании рассказали, что это позволило фирме снизить чистый внешний долг на $2,20 млрд, а также погасить внутригрупповую задолженность на сумму $1,04 млрд. Группа после уплаты налогов получила $300 миллионов. При этом чистая денежная позиция компании после закрытия сделки находится на уровне $130 миллионов.