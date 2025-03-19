Morgan Stanley сократит около 2 000 сотрудников

Инвестиционный банк Morgan Stanley планирует сократить около 2 000 сотрудников в конце марта. Об этом сообщает Reuters источник, знакомый с ситуацией. Сокращения затронут от 2% до 3% штата компании.

Увольнения не коснутся финансовых консультантов банка. Целью сокращений является повышение операционной эффективности компании. Источник подчеркнул, что увольнения не связаны с текущей рыночной ситуацией.

В конце 2024 года штат Morgan Stanley насчитывал более 80 тысяч сотрудников по всему миру, уточнило издание.

Банк Morgan Stanley присоединяется к волне сокращений на Уолл-стрит. Goldman Sachs ускорил процесс ежегодной оценки персонала и планирует сократить от 3% до 5% сотрудников. Bank of America уже уволил 150 младших банкиров в инвестиционном подразделении.

«Новые выпуски акций и сделки по слияниям и поглощениям сейчас определенно приостановлены. Планка высока из-за неопределенности в политике», — заявил со-президент Morgan Stanley Дэн Симковиц

При этом банк продолжает нанимать персонал на руководящие должности в инвестиционном подразделении.