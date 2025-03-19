Магазины «Светофор» назвали площадкой для сбыта поддельной продукции

Магазины сети «Светофор» используются в России как площадка для продажи поддельной продукции, что подтверждается многочисленными случаями несоответствия реализуемых товаров установленным стандартам. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Россельхознадзора.

Согласно сообщению ведомства, территориальные управления Россельхознадзора продолжают отслеживать продажу продукции животного происхождения в супермаркетах «Светофор». Отмечается, что в феврале и марте этого года в магазинах сети в нескольких регионах России был выявлен оборот поддельных продуктов, а также серьезные нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и системы прослеживаемости.

В Россельхознадзоре уточнили, что опасная продукция, выявленная территориальными управлениями, была утилизирована. Были возбуждены административные дела и выданы предупреждения о недопустимости нарушений установленных требований. Данные о нарушениях направлены в Федеральную налоговую службу, Роспотребнадзор, прокуратуру, ветеринарные управления, а также поставщикам и производителям товаров.

В начале февраля Россельхознадзор выявил множество нарушений при реализации пищевых продуктов в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России. Провести проверку на тему соблюдения законодательства обращались как депутаты Госдумы, так и общественные организации потребителей.