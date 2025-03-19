Алекперов прокомментировал сообщения о покупке бизнеса «М.Видео»

Предприниматель Вагит Алекперов не намерен приобретать бизнес компании "М.Видео", сообщил он ТАСС.

"Никаких планов по вхождению в капитал "М.Видео" не было и нет. Эта покупка не представляет для меня интереса", - заявил Алекперов.

В пресс-службе "Лукойла" также опровергли потенциальную заинтересованность структур или менеджеров компании в "М.Видео".

"Заинтересованности компании или кого-либо из менеджеров в приобретении розничной сети "М.Видео" нет, - заявили ТАСС в "Лукойле".

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в капитал "М.Видео" якобы вошли структуры Алекперова.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две торговые сети) ранее сообщала, что получит инвестиции в размере 30 млрд руб. от акционеров для реализации новой стратегии. Компания тогда указывала, что уже начала получать платежи от новых акционеров, но информация о них не раскрывалась.

В понедельник из материалов "М.Видео-Эльдорадо" стало известно, что компания "Кэпиталгард" основного акционера группы Билана Ужахова выдала заем структуре ретейлера, компании "МВМ", на сумму до 8,5 млрд руб. В пресс-службе ретейлера, комментируя заключенный договор займа, говорили ТАСС, что речь идет о части полученных денег от акционеров в рамках докапитализации.

О ретейлере

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших российских ретейлеров бытовой техники и электроники, объединяет бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". Компания управляет сетью из более 1,2 тыс. магазинов в России, а также развивает собственный маркетплейс техники и электроники.